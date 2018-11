Drei Männer, ein Ziel: Die Großen müssen über den Strich

Nachdem Rapid mit Didi Kühbauer einen Fan-Liebling zum Trainer bestellt hatte, wurde dieser Zug auch bei Sturm offiziell bestätigt: Roman Mählich übernimmt das Trainerteam von Ex-Coach Vogel und mit einem Vertrag bis 2020. Wr. Neustadts Sportdirektor Andreas Schicker könnte noch als Analytiker und Scout folgen.

„Es war, wie in die Heimat zu fahren“, sagt Mählich über die Verhandlungen in Graz mit Sportdirektor Günter Kreissl und Präsident Christian Jauk. „Er hat uns emotional überzeugt. Das ist Romans große Stärke“, sagt Jauk und klingt dabei ähnlich wie Rapid-Präsident Krammer bei der Präsentation von Kühbauer. Auch die Unruhe nach nur einem Sieg in 15 Pflichtspielen erinnert an Hütteldorf. Mählich, der von 1995 bis 2003 große Erfolge mit Sturm feierte, fühlt sich gewappnet: „Ich kann mit Druck umgehen und bin stressresistent.“ Mit dem Debüt in Altach würde „die Saison neu beginnen“.

Ob der 47-Jährige wie in der vergangenen Saison bei Wiener Neustadt auf eine Dreierkette setzt, will er „zuerst mit den Spielern besprechen“. Die A-Teamspieler Zulj und Hierländer (insgesamt wurden fünf Spieler einberufen) hatten noch vor der Abreise ein Gespräch mit ihrem künftigen Cheftrainer.