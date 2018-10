Dragovic in dieser Saison erstmals in "kicker"-Elf der Runde

Gar nicht gut weg kam ein anderer Akteur des Torspektakels in Bremen. "Besonders Marco Friedl erwies sich als Totalausfall und kassiert dafür von uns die Note 6", schrieb der Weser Kurier über den 20-jährigen Österreicher, der am Sonntag kurzfristig in die Dreier-Kette der Norddeutschen gerückt war.

Immerhing gab es Rückendeckung vom Trainer. "Der Junge ist 19 Jahre alt und ich halte ihn für ein riesiges Talent. Ich habe ihn in der Halbzeit schon in den Arm genommen", sagte Werder-Coach Florian Kohlfeldt gegenüber dem kicker: "Es war kein guter Tag von ihm, aber was soll ich machen. Das ist ein Top-Junge. Ich werde auf jeden Fall weiter auf ihn bauen. An diesem Spiel wird Marco Friedl nicht kaputtgehen. Wenn er die richtigen Schlüsse daraus zieht, wird er an diesem Spiel wachsen."