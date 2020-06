Dragovic bleibt noch ein Jahr in Basel

Dragovic bleibt also in Basel. "Nächstes Jahr möchte ich aber den Karrieresprung nehmen." Um sein Ziel zu erreichen, arbeitet er beharrlich. "Ich habe meine Ernährung optimiert und privat mit einem Mental- und Konditionstrainer gearbeitet."

Bereits am Freitag startet in Genf die Meisterschaft für Basel, nächste Woche steigt der Klub in die Champions-League-Qualifikation ein. Auf der großen Bühne will Dragovic wieder auftreten. Leisertreten will er hingegen abseits des Platzes, nachdem er zuletzt mit unüberlegten Sprüchen und Aktionen (u. a. tätschelte er Sportminister Ueli Maurer bei einer Feier auf den Hinterkopf) negativ aufgefallen ist. "Da hab’ ich nicht nachgedacht. So etwas wird es von mir nicht mehr geben."