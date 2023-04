Dortmund machte Tuchel und den Bayern ein Geschenk

Der Gegner – Tabellenführer Dortmund – hörte die Worte wohl, allein, es kam wie so oft. Das DFB-Pokal-Halbfinale 2017 hätte als Muster dienen können, als der BVB zuletzt in München gewonnen hatte (3:2). Oder auch das 3:0 in der Bundesliga am 12. April 2014. Jedoch fügte sich die Partie am Samstagabend in die Serie der letzten Bundesliga-Duelle seither ein: Nach 2:1, 5:1, 4:1, 6:0, 5:0, 4:0, 4:2 und 3:1 siegten die Bayern vor 81.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion mit 4:2.