Dorfklub Grödig will seinen Platz ausbauen

Selbst wenn Grödig einen Europacup-Startplatz verpassen sollte, bleibt der Aufsteiger die Überraschung der zu Ende gehenden Bundesliga-Saison. Und der Salzburger Dorfklub arbeitet daran, auch im zweiten Jahr der Oberhaus-Zugehörigkeit eine tragende Rolle zu spielen. Nicht zuletzt der Ausbau der Untersberg-Arena soll für neue Impulse sorgen.

Im Mai und Juni wird Hand an den Sportplatz gelegt. Zufahrt und Parkplätze rund ums Stadion sollen komplett asphaltiert werden, das Stadion auf eine Kapazität von 4500 überdachten Sitzplätzen ausgebaut werden. "Es hat schließlich oft geregnet", sagte Manager Christian Haas. Drei der vier Seiten entlang des Spielfelds werden dann von Tribünen gesäumt sein, die provisorischen Konstrukte gehören dann der Vergangenheit an. "Das werden wir schaffen", gab sich Haas zuversichtlich.

Dass das auch eine Erhöhung der Besucherzahl mit sich bringt, da ist sich freilich auch Haas nicht völlig sicher. "Ich hoffe, dass das in dieser Saison mit der Infrastruktur zusammenhängt", erklärte der Manager, der sich "von den Zuschauerzahlen schon enttäuscht" zeigte. Vor allem in der zweiten Saisonhälfte verpasste man mehrmals die 1500er-Marke. Denn sportlich wurden die Erwartungen übertroffen: "Wenn man vier Runden vor Schluss noch die Chance auf einen Europacup-Platz hat, dann kann man sehr zufrieden sein", resümierte Haas vor der Sonntagsheimpartie gegen Rapid. Selbst in seinen kühnsten Träumen habe er mit einer derart positiven Entwicklung nicht gerechnet. "Dass wir mit einer guten Saison Fünfter oder Sechster werden können, das schon. Aber damit nicht", erklärte der 36-Jährige, dessen Klub sich sogar durch die Affäre rund um Dominique Taboga nicht aus der Bahn werfen ließ.

Erfolgstrainer Adi Hütter wird kommende Saison fehlen. Der Name seines Nachfolgers wird erst Ende Mai bekanntgegeben.