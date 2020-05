Riegler: "Der Europacup ist sicherlich ein Ziel"

Dietmar Riegler Der Unternehmer wurde am 25. April 1966 geboren und wuchs als eines von drei Kindern in Bad St. Leonhard im Lavanttal auf, unweit von Wolfsberg. Die Eltern hatten ein kleines Ziegelwerk. Riegler absolvierte die HTL und nahm einen Job in einem Konstruktionsbüro an, das Komponenten für Biomasseanlagen herstellte. 1995 machte er sich mit Otto Zechmeister selbstständig im Bereich von Biomasse-Heizwerken. 600 bis 700 hat seine Firma bislang geplant, in Österreich und Europa werden zwölf selbst betrieben. Die RZ Pellets (R für Riegler, Z für Zechmeister) deckt rund 30 Prozent des Bedarfs in Österreich und ist somit Branchenführer. An vier Standorten werden um die 300.000 Tonnen Pellets hergestellt. In seiner Firmengruppe beschäftigt Riegler zwischen 250 und 280 Mitarbeiter. Erst kürzlich hat er mit einer Gruppe mit mehreren Geschäftsleuten auf der Kärntner Koralpe die Liftgesellschaft aus der Konkursmasse herausgekauft. Er hat mit seiner Frau Waltraud zwei Kinder (Jakob, Johanna).

WAC Der Kärntner Fußballverein wurde 1931 gegründet. Von 1968 bis 1977 spielte der Klub in der zweithöchsten Spielklasse (erst Regionalliga Mitte, ab 1974 Nationalliga,ab 1975 2. Division). Zwischen 1978 und 1985 sowie zwischen 2010 und 2012 spielte der WAC in der zweithöchsten Spielklasse. 2012 feierte man den erstmaligen Einzug in Österreichs höchste Spielklasse.