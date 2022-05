Wilde Aufstiegsparty von Werder Bremen: "Wer schläft, den wecke ich"

"Der SVW ist wieder da". In großen Buchstaben stand die Botschaft des Tages auf dem offenen Bus, auf dem sich die Profis von Werder Bremen nach der direkten Rückkehr in die deutsche Fußball-Bundesliga von ihren Fans feiern ließen. Zusammen mit tausenden Anhängern bejubelten die Grün-Weißen am Sonntag bis spät in die Nacht den Aufstieg, der durch ein 2:0 gegen Jahn Regensburg zuvor perfekt gemacht worden war.