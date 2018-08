Die "wahre" Tabelle: Salzburg einen Punkt vor den Verfolgern

Nach drei Runden ist nur mehr Altach sieglos. Die Vorarlberger verloren am Samstag gegen Wacker Innsbruck mit 1:2. Mit Hartberg (4:2 gegen Mattersburg) hat auch der zweite Aufsteiger den ersten Saisonsieg gefeiert. Dieser gelang auch dem LASK - dank eines Last-Minute-Tores reichte es zu einem 1:0 bei der Admira. Der Europacup-Teilnehmer schaffte damit auch den Sprung auf Platz sechs.

An der Spitze bleibt Salzburg. Der Meister ist nach der Sturm-Niederlage in St. Pölten das einzige Team noch ohne Punkteverlust. Der noch ungeschlagene SKN liegt vor Sturm auf Platz zwei. Danach folgen Rapid, der WAC und der LASK. Diese sechs Teams wären auch nach aktuellem Stand für die Meistergruppe qualifiziert, die anderen sechs müssten in der Qualifikationsgruppe weiterspielen.

Für die Saisonabschlusstabelle zählen die bisher geholten Punkte allerdings nicht. Denn nach dem Grunddurchgang, also nach 22 Spielen, werden die Punkte aller zwölf Klubs halbiert und ungerade Punkte abgerundet. Sind danach zwei Klubs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet, wird dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen.

Der KURIER bringt nach jeder Runde neben der aktuellen Tabelle auch die "wahre" Tabelle. Das ist die Tabelle mit jenem Punktestand, der immer aktuell nach der Punktehalbierung und Abrundung bei ungerader Punkteanzahl für die Abschlusstabelle zählt.