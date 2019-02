Die "wahre" Tabelle: LASK liegt sechs Punkte hinter Salzburg

Nach der ersten Frühjahrsrunde wissen nun fünf Mannschaften fix, wie es für sie nach dem Grunddurchgang weitergeht: Nach Tabellenführer Salzburg fixierte auch der LASK mit dem 2:0 gegen die Austria den Einzug in die Meistergruppe. Schlusslicht Admira, Altach und Wacker Innsbruck müssen hingegen fix in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg spielen. Für alle anderen Teams geht es in den drei letzten drei Runden alles, wobei der Tabellenneunte Mattersburg nur mehr extrem theoretische Chancen auf einen Platz in der Meistergruppe hat.

Der Achte Rapid darf sich nach dem 2:0 gegen Salzburg hingegen wieder Hoffnungen auf einen der noch vier freien Plätze in der Meistergruppe machen, der Tabellendritte St. Pölten (1:1 in Hartberg) und der Tabellenvierte WAC (0:0 gegen Altach) müssen nach einem Frühjahrsstart ohne Sieg hingegen wieder um ihren Platz bangen.

Für die Saisonabschlusstabelle zählen die bisher geholten Punkte übrigens nicht zur Gänze. Denn nach dem Grunddurchgang, also nach 22 Spielen, werden die Punkte aller zwölf Klubs halbiert und ungerade Punkte abgerundet. Sind danach zwei Klubs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet, wird dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen.