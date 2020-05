Die vielen Probleme des U20-Teams

Mit einem Punkt aus drei Spielen und einem Torverhältnis von 0:7 ging die Unter-20-WM in Kolumbien für Österreichs Team ernüchternd zu Ende. Die 0:4-Pleite im dritten Vorrundenspiel gegen die technisch und physisch überlegenen Ägypter bedeuteten den letzten Platz in Gruppe E.



Ein von Schimpelsberger abgefälschter Weitschuss des Ägypters Ghazi, der sich hinter Tormann Radlinger ins Netz senkte, leitete in der 31. Minute das Debakel ein. Erst glitt Radlinger ein harmloser Schuss von Ibrahim durch die Hände (0:2, 60. Minute), zwei Minuten später spielten die Afrikaner die Österreicher in deren Strafraum aus und Ibrahim erhöhte auf 3:0, acht Minuten vor dem Ende schoss der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler vom ägyptischen Erstligisten Zamalek aus Gizeh auch noch das 4:0.



Vier Gründe dafür, dass Österreich die Sensation von Platz 4 vor vier Jahren nicht wiederholen konnte: