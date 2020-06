Die türkischen Fans zeigen Solidarität

Der Ex-Fußballer Recep Tayyip Erdogan gilt als Förderer des Sports, der auch hier nur allzu gerne seine Vorstellungen durchzusetzen versucht. Mit einem neuen E-Ticket-System sollen die Fans nun unter Kontrolle gebracht werden. Mit der im April eingeführten "Passolig"-Karte werden die Identität der Fans und ihre Bankdaten erfasst und an Polizei und Fußballverband weitergegeben. Carsi sprach in einer Twitter-Erklärung von "frechem Diebstahl" und "E-Ticket-Müll" und kündigte ihr Fernbleiben beim Derby Besiktas gegen Fenerbahçe am Sonntag an.

Bei Besiktas steht es finanziell nicht zum Besten: Umgerechnet rund 166 Millionen Euro betragen die Schulden. Klubchef Fikret Orman steht finanziell wie politisch unter Druck. Im März wurde auf YouTube ein Telefongespräch veröffentlicht, in dem der Regierungschef ihm über einen Dritten ausrichten ließ, dass er Carsi seine Unterstützung entziehen solle. Wenn nicht, werde man Wege finden, den Bau des neuen Stadions am Bosporus stoppen zu lassen.