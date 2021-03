Die Ronaldo-Show: Wenn ein Superstar die Fassung verliert

Viel Zeit zum Ärgern gibt es im engen Terminplan der WM-Qualifikation aber nicht. Schon am Dienstag geht es auswärts gegen das Überraschungsteam Luxemburg, das sich am Samstagabend in Irland mit 1:0 durchsetzen konnte. Dieses Spiel ist ein ganz besonderes für Teamchef Fernando Santos. Der 66-Jährige, der Portugal 2016 bei der EURO in Frankreich zum Titel geführt hatte, geht in sein 1.000 Spiel als Trainer auf Vereins- und Nationalteam-Ebene.