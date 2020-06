Die Poesie der Fußballsprache

Das gelang den Italienern über Jahrzehnte hin dank Catenaccio (Riegel, Sperrkette) perfekt-perfid. Wenn sich heutzutage "alle elf" hinten rein stellen, heißt das auf Spanisch verächtlich Poner un Autobus (den Bus im eigenen Strafraum querparken). Der Sechzehner, original 18 Yards, also 16,4592 Meter lang, gilt in England als The Box, in den Niederlanden als Strafschopgebied und in Italien als Area di Rigore. Der Weg dorthin – bis zum Tor (Französisch: Cage = Käfig) – ist steinig ...

Versucht wird’s in Portugal mit Drible la Vaca ("die Kuh übertölpeln"), was so viel bedeutet wie den Ball auf der einen Seite des Gegners vorbeizuspielen und auf der anderen vorbeizulaufen, um ihn dann wieder aufzunehmen. In Frankreich: Le grand pont (die große Brücke). Die kleine Brücke ist dort das urösterreichische Gurkerl, auf Deutsch: Beinschuss, Tunnel oder Höchststrafe, auf Englisch Nutmeg (Muskatnuss) ...

Vorführen nennen Engländer und Franzosen wie wir: crochet (häkeln) ...

Der Torjäger ist in Frankreich ein Renard (Fuchs), der Largierer "stinkt" Italienern als Mozzarella und der Stürmer, der gegnerische Abwehrreihen teilt wie die Meeresfluten, läuft bei den Dänen gar unter Moses. Amen!