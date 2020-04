Die Fanszene kritisiert Geisterspiele aus finanziellen Motiven

Was in Deutschland schon vor Wochen passiert ist, ist nun auch in Österreich geschehen. 15 Fangruppierungen von Bundesliga-, Regionalliga- und Landesliga-Vereinen drücken in einer gemeinsamen Erklärung mit dem Titel "Die Geisterspiele, die ich rief" ihren Unmut über Entwicklungen im Fußball aus, die sich in der Coronavirus-Krise als für sie besonders negativ auswirken und nun Geisterspiele zur Folge haben, die die Fans nun nicht live in den Stadien verfolgen können.

"Wir können unsere Liebe zum Sport und zu unseren Vereinen derzeit leider nicht im Stadion ausleben. Das gefällt niemandem von uns, aber da müssen wir vorübergehend gemeinsam durch. Uns ist die momentane Ausnahmesituation – sowohl gesellschaftlich als auch aus Sicht des Fußballs – vollends bewusst. Bei den Entscheidungsträgern des österreichischen Fußballs sind wir uns diesbezüglich allerdings nicht so sicher", werden die Bundesliga und die Vereine in der Stellungnahme kritisiert.