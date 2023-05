Die New York Red Bulls trennen sich von Trainer Gerhard Struber

So hat sich Gerhard Struber sein drittes Jahr bei den New York Red Bulls nicht vorgestellt. Nach zwei guten Saisonen sollte im dritten Jahr angegriffen werden. Der Plan ging allerdings nicht auf. Aus elf Saisonspielen wurde nur eines gewonnen. Zuletzt gab es sieben Partien ohne Sieg.

Am Montag trennte sich der MLS-Klub nun von seinem österreichischen Trainer. Gerhard Struber muss gehen und mit ihm auch sein Assistent Bernd Eibler. "Ich habe meine Zeit hier sehr genossen, für mich war auch klar, dass ich spätestens am Ende dieser Saison nach Europa zurückkehren möchte", wurde der ehemalige WAC-Coach in einer Aussendung zitiert.