Die Nachwehen des Bundesliga-Finales

Für Simon Cziommer ist die Red-Bull-Abteilung in New York ein Thema. "Aber wer sagt, dass ich nicht in Österreich bleibe?", fragt der 31-jährige Deutsche – passend zu den Gerüchten über eine Anfrage von Rapid beim zentralen Mittelfeldspieler. Der kurze Kommentar von Rapid-Trainer Peter Schöttel zum Thema Cziommer: "Dazu sage ich nichts."