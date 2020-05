Die Leerfahrten und Lehrfahrten der U20

Groß waren sie, die Erwartungen für die Unter-20-WM 1983 in Mexiko. Mit einer Mannschaft voll großer Talente war man angetreten. Deutschland und Italien wurden in der Qualifikation von Toni Polster, Andi Ogris, Franz Wohlfahrt oder Alfred Tatar besiegt. "Das war schon eine goldene Generation", sagt der heutige Vienna-Coach Tatar, damals Kapitän der Österreicher. Dennoch kassierte man in Mexiko eine Ohrfeige nach der anderen. Ein 0:4 zum Auftakt gegen die Tschechoslowakei, ein 0:3 gegen Argentinien und noch ein 0:3 gegen China sorgten für die Heimreise nach der Vorrunde.



Der Grund für die sportliche Chancenlosigkeit ist schnell genannt: "Die klimatischen Bedingungen waren für uns unmenschlich", erinnert sich Polster. In Puebla (2100 Meter über dem Meeresspiegel), León (1800) und Irapuato (1700) waren ungewohnte Höhen mit dünner Luft und Temperaturen um 40 Grad Celsius die härtesten Gegner der Österreicher.



"Nach jedem Sprint ist dir das Blut in den Kopf geschossen und du hast keine Luft mehr bekommen", erinnert sich Polster. "Diese Bedingungen waren in der Vorbereitung nicht zu simulieren."



Trotz Höhentraininglager in Lienz, für das man eigens Sportwissenschaftler Hans Holdhaus engagiert hatte. "Der Fehler war, dass wir erst drei Tage vor dem Spiel angereist sind", meint Andi Ogris. "Wir hatten überhaupt keine Zeit, uns zu akklimatisieren."



"Vor dem ersten Spiel gegen die Tschechoslowakei haben wir uns nicht auf dem Rasen, sondern in den Katakomben des Stadions aufgewärmt", erinnert sich Tatar. "Denn wenn du raus auf den Platz gegangen bist, hast du von der Hitz' so eine Watsch'n bekommen, dass es dich wieder zurück in die Kabine g'schmissen hat."



Unmenschlich auch das Trinkverbot für die Spieler während der Partie. "Das haben wir aber umgangen, indem wir den Spielern Eiswürfel in kleinen Plastiksäckchen zugeworfen haben", erzählt Gerhard Hitzel, damals Österreichs Coach.



In der Hitze des Gefechts versagten bei Toni Polster, der gegen Argentinien Rot sah, auch die Nerven. "Er hat sich mit einem Argentinier um den Einwurf gestritten und ihn umgestoßen", erzählt Tatar. "Der Fredl kann sich nicht erinnern", betont Polster. "Der Schiri hat auf Out für Argentinien entschieden.



Ich hab' gemeckert und Rot bekommen. Das war lächerlich." Gar nicht lächerlich waren die Folgen der Ernährung vor Ort: "Montezumas Rache hat uns voll getroffen", erinnert sich Tatar. "Die halbe Mannschaft hatte Durchfall. Trotzdem war die Reise ein tolles Erlebnis."