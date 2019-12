Die Klassiker: Wenn Fußball mehr als nur ein Spiel ist ...

El Clásico – der Name ist Programm. Millionen Fans fiebern zumindest zwei Mal im Jahr dem Duell der beiden spanischen Giganten FC Barcelona und Real Madrid entgegen. Am Mittwoch ist es wieder soweit. Die erfolgreichen Katalanen empfangen in der 276. Auflage den noch erfolgreicheren Klub aus der spanischen Hauptstadt. Es geht um die Tabellenführung in La Liga. Aktuell trennt nur das bessere Torverhältnis die beiden ewigen Rivalen. Dieses spricht für Barça.

Rund 95.000 Glückliche werden im Camp Nou live dabei sein. Sofern sie rechtzeitig ins Stadion kommen. Denn die katalanische Separatistengruppe „ Tsunami Democratic“ will die Aufregung rund um das Spiel für ihre Zwecke nützen und hat Proteste angekündigt. 3.000 Polizisten sollen für Sicherheit sorgen.

El Clásico ist aber natürlich nicht das einzige Duell zweier Klubs aus verschiedenen Städten, das im ganzen Land für große Emotionen sorgt. Der KURIER macht den Rundblick durch Europa ...