Andreas Lukse versucht das Comeback

Rückblick. Am 19. Dezember 2008 titelte der KURIER „Ein Fehlgriff nach Schlusspfiff“. Lukse hatte nach dem letzten Spiel mit Rapid vor dem Abflug in den Urlaub mit seinen Haberern Rene Gartler, Rubin Okotie und Michael Madl durchgemacht. In einem Lokal kam es zu einem Tumult, Lukse verletzte eine Bekannte am Knöchel.

Für Peter Pacult war Lukse damit erledigt. Nie wieder sprach der Trainer mit seinem Tormann. Zu oft hatte er dem Nachtschwärmer schon davor die Stange gehalten. Ihn zur Nummer eins gemacht – mit dem Plan, auch nach der Rückkehr des rekonvaleszenten Helge Payer auf den Youngster zu bauen.

„ Rene Gartler hat von Pacult noch eine Chance bekommen, ich nicht. Wahrscheinlich, weil der Rene sein riesiges Potenzial öfter gezeigt hat“, erklärt Lukse trocken. „Meine Kombination hieß damals: deppert sein und schlecht spielen. Das konnte nicht gut gehen.“

Welche einmalige Chance sich Lukse selbst zerstörte, „hab’ ich nicht realisiert. Damals war es für mich normal, dass ich bei Rapid spiele.“ Jetzt ist aus seinem Jahrgang nur noch Thomas Schrammel bei Rapid.

Es folgte ein Jahr auf Leihe bei Sturm – ohne Einsätze. „Im Training konnte ich mit Gratzei mithalten, ich hatte in Graz aber keine Lobby.“ Es ging ohne Spielpraxis in die zweite Liga zur Vienna. „Meine Trainer waren Schinkels und Tatar. Damals hab’ ich das Leben noch in vollen Zügen genossen. Es war eine Katastrophe. Dann kam der große Crash.“