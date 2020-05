Die hohen Salzburger Ansprüche

Es ist schon ziemlich lange her, dass Salzburg in der Bundesliga gewonnen hat: Vor sieben Wochen wurde Wiener Neustadt zu Hause besiegt. Nun soll in Mattersburg nach sechs erfolglosen Versuchen die Negativserie zu Ende gehen.



"Wir dürfen uns nichts mehr leisten. Auch wenn es utopisch klingt: Es wird Zeit, dass wir jedes Spiel gewinnen", meint Mittelfeldspieler Simon Cziommer, der aber auch weiß: "Spiele in Mattersburg sind immer unglaublich unangenehm."



Und die Statistik bestätigt den Deutschen, der am Sonntag, seinen 31. Geburtstag feiert. Im Frühjahr erreichte Salzburg zwei glückliche 1:0-Erfolge gegen die Burgenländer, Ende Juli reichte es in Salzburg nur zu einem 0:0.



Aber nicht nur Meisterschaftsfavorit Salzburg, sondern auch Gegner Mattersburg braucht dringend drei Punkte. Die letzten Resultate gegen Spitzenteams wie Admira (0:0), Sturm (3:3) oder Rapid (1:1) waren aller Ehren wert, aber trotzdem ist das Tabellenende gefährlich nahe. "Wir sind keine Soldaten. Bei uns geht es nicht um die Ehre, sondern um Punkte", sagt Mattersburg-Trainer Franz Lederer.