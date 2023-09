Die Höhepunkte der Fußball-Woche mit Benfica, Liverpool und Sporting

Liverpool beim LASK

Drei Jahre nach den der Corona-Pandemie zum Opfer gefallenen Fußball-Festen gegen Manchester United und Tottenham darf sich der LASK wieder auf höchsten Besuch aus England freuen. Mit Liverpool um Star-Trainer Jürgen Klopp betritt am Donnerstag (19.00 Uhr) eines der großen Aushängeschilder der Premier League in Linz die Europa-League-Bühne. In der vergangenen Saison den eigenen Ansprüchen vergeblich hinterher hechelnd, präsentieren sich die Reds aktuell in guter Form.

Nach dem 1:1-Remis bei Chelsea zum Auftakt reihen sich in der Premier League aktuell vier Siege in Folge aneinander. Am Wochenende wurde Wolverhampton dank später Tore mit 3:1 geschlagen. Zum schon dritten Mal in der noch jungen Saison gelang der Klopp-Elf nach einem Rückstand noch die Wende zum Sieg. „In der ersten Halbzeit (0:1, Anm.) habe ich mir ein paar Mal gedacht: Was zur Hölle?“, sagte Klopp über die Leistung seiner Elf vor der Pause. „Das Gute war, dass ich wusste: Es kann nicht schlechter werden.“

Der 19-fache englische Meister (zuletzt 2020 nach 30 Jahren Pause) verpasste erstmals seit 2066 die Champions League. Daraufhin kaufte der Klub für kolportierte 170 Millionen Euro ein. Für den ehemaligen Salzburger Dominik Szoboszlai wurden 70 Millionen an RB Leipzig überwiesen. Auch der argentinische Weltmeister Alexis Mac Allister (42 Millionen Euro) verstärkte das Mittelfeld.

4:3 und 2:0 siegte Liverpool beim jüngsten Aufeinandertreffen mit einem Bundesligisten in der Champions-League-Gruppenphase gegen Salzburg im Herbst 2019.