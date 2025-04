Die Gründe, warum die Austria wieder um den Titel mitkämpft

Der Plan

Die Austria arbeitet an Details, der grobe Plan bleibt seit Monaten unverändert, wie Trainer Stephan Helm zugibt. Gegen Sturm verteidigte man eine Spur tiefer im Vergleich zu den Partien davor.

Sportvorstand Jürgen Werner war vor dem Hit in die Trainerkabine zum Plaudern gekommen und hatte Helm versichert, dass der Prozess unverändert in die richtige Richtung gehe. "Alle spüren dadurch, dass sie von Fachleuten umgeben sind, die die Leistungen richtig einschätzen können, auch wenn die Ergebnisse nicht so stimmen", so Helm.