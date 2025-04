Stadt Wien kauft Stadion: Austria erhält 40 Millionen Euro

Wien. Noch bevor die Wiener Austria am Mittwochabend zu Hause in Favoriten zum Bundesliga-Schlager gegen Sturm Graz antraten, wurde der Stadion-Deal mit der Stadt Wien ist fixiert. Wie im Gemeinderat am Mittwoch beschlossen, kauft die Stadt die Baurechte der Liegenschaft in Wien Favoriten um 39,402.624,09 Euro.