Bundesliga live: So steht es bei Austria Wien gegen Sturm Graz

Einen großen Sieg feierte die Wiener Austria am Mittwoch abseits des Rasens. Im Wiener Gemeinderat wurde der Stadionverkauf offiziell beschlossen, dabei handelte es sich um die letzte verbleibende Instanz. Die Endabrechnung lautet: Die Stadt kauft die Baurechte der Liegenschaft in Wien Favoriten um 39.402.624,09 Euro.

Die Wiener Austria hat es in der Hand, noch einmal richtig Spannung in den Titelkampf der Fußball-Bundesliga zu bringen. Auch wenn die jüngsten Ergebnisse für den Ligadritten nicht passten, so sind die Saison-Erinnerungen an den Gegner gute. Im Cup-Viertelfinale behielt die Austria die Oberhand, in der Meisterschaft gab es zweimal ein 2:2.