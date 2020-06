Die Gründe für Mattersburgs Höhenflug

Danach setzte Klubchef Martin Pucher auf den jungen Weg. "Nach dem Aufstieg 2003 mussten wir Routine verpflichten, jetzt produzieren wir sie", sagt er. So hat Patrick Farkas mit 20 Jahren schon mehr als 80 Bundesligaspiele in den Beinen. Und was Pucher besonders freut: "Beim Sieg gegen Ried wurden 14 Spieler eingesetzt, 12 von ihnen haben bei uns ihr erstes Spiel in der Bundesliga absolviert."

So kaufte letzten Winter Kapfenberg groß ein. Mattersburg hingegen vertraute auf die jungen Spieler. Marvin Potzmann durfte kurz nach seinem 18. Geburtstag sein Ligadebüt geben.

Mittlerweile ist so viel Routine in der Mannschaft, dass zuletzt verletzte Spieler wie Mravac, Malic, Seidl, Pöllhuber, Domoraud und Doleschal ersetzt werden konnten. Sie alle werden bald wieder zum Kader stoßen. "Dieses Luxusproblem nehme ich gerne in Kauf", sagt Lederer. Vor allem der 27-jährige Pöllhuber, zuletzt wegen Kreuzbandriss out, nimmt die Rolle der Integrationsfigur ein. Mit der sportlichen Renaissance hält das Publikumsinteresse in Mattersburg noch nicht ganz mit, obwohl die ersten drei Heimspiele gewonnen wurden. Pucher: "Mit einem Schnitt von knapp über 5000 Zuschauern haben wir 2011/’12 einen Tiefpunkt erreicht. Das sind aber immerhin noch mehr als 70 Prozent der Einwohner von Mattersburg. Würde man das auf Wien hochrechnen, wäre das eine gigantische Zahl, aber dafür gäbe es kein Stadion auf der ganzen Welt."