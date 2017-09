Die Golden Boys: Wo sind sie jetzt?

2008 - Anderson: Der Brasilianer (Mi.) war bei Manchester United, als er Golden Boy wurde. Nachdem er sich dort nicht durchsetzen konnte, wechselte er 2015 zurück in die Heimat zum Sport Club Internacional. Momentan ist der 29-Jährige an Coritiba ausgeliehen.

2008 - Anderson: Der Brasilianer (Mi.) war bei Manchester United, als er Golden Boy wurde. Nachdem er sich dort nicht durchsetzen konnte, wechselte er 2015 zurück in die Heimat zum Sport Club Internacional. Momentan ist der 29-Jährige an Coritiba ausgeliehen.

2006 - Cesc Fabregas: Der Spanier war damals bei Arsenal, wechselte später zum FC Barcelona und tritt seit 2014 für Chelsea an. Er spielte in der spanischen Nationalelf sowohl bei den beiden EM-Titeln als auch beim WM-Sieg eine wichtige Rolle.

2006 - Cesc Fabregas: Der Spanier war damals bei Arsenal, wechselte später zum FC Barcelona und tritt seit 2014 für Chelsea an. Er spielte in der spanischen Nationalelf sowohl bei den beiden EM-Titeln als auch beim WM-Sieg eine wichtige Rolle.

Am Dienstag wurde die Shortlist für den Golden Boy Award für den besten Jung-Kicker unter 21 Jahren veröffentlicht. Unter den Nominierten sind unter anderem Ousmane Dembele vom FC Barcelona und Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain, die als Favoriten gelten. Der Preis wurde 2003 von der italienischen Zeitung Tuttosport ins Leben gerufen, um jährlich die größten Jungtalente im Fußball zu ehren. Welches Potential die Golden-Boy-Gewinner in sich tragen, kann an der Liste der bisherigen Gewinner erahnt werden. In unserer Bildergalerie sehen sie die bisherigen 14 Preisträger.