Die letzte Hürde: Salzburg trifft im CL-Play-off auf Tel Aviv

Zum zwölften Mal versucht Salzburg, sich über den Umweg Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. Heuer gibt es im Vergleich zu den elf vergeblichen Versuchen ein Novum: Erstmals steht Österreichs Meister direkt im Play-off, muss also nur einen Gegner ausschalten.

Dieser wurde am Mittwoch-Abend in einem Spiel ermittelt. Der israelische Meister Maccabi Tel Aviv empfing im gerade frisch renovierten Bloomfield-Stadion in Jaffa den weißrussischen Titelträger Dinamo Brest. Am Ende war es ein Elfmeter, der die Entscheidung brachte: Dan Biton traf in Minute 50 vom Punkt und schoss Maccabi damit in die nächste Runde. Wo nun eben Salzburg wartet.