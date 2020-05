Die eigenproduzierte Salzburger Krise

Die Salzburger Spieler schicken sich derzeit an, einen klubinternen Negativrekord in der Bundesliga nach dem anderen aufzustellen. Die 0:3-Blamage in Mattersburg war das sechste Spiel ohne Sieg und gleichzeitig die vierte Auswärtspleite in Serie.



Beides sind Bestmarken seit dem Einstieg von Red Bull vor sechs Jahren. Sportliche Krisen sind in Salzburg nichts Neues, ebenso wie die Gründe, die zu dieser geführt haben. Eine KURIER-Analyse: