Die Champions League kann das "Mittelklasse-Team" Juventus retten

Alleine schuld an der Krise ist der Trainer nicht. Der Abgang von Cristiano Ronaldo zu Manchester United wiegt doppelt schwer. Teams müssen vornehmlich um Ronaldo herum gebaut werden. Geht er, klafft ein Loch. Wirtschaftlich kostete sein dreijähriges Engagement Juventus fast 300 Millionen Euro. Auch deshalb wies der Klub einen Rekordverlust von 210 Millionen Euro aus. Mit diesen Zahlen konnten Allegris Transferwünsche nicht erfüllt werden. Ronaldo selbst ist am Dienstag in Bergamo gefordert, gegen Atalanta konnte United zuletzt eine Niederlage nur knapp abwenden.

Nagelsmann-Comeback nach Corona?

Wie Juventus steht auch der FC Bayern vor dem Aufstieg. Zwei Wochen nach dem 4:0 in Lissabon empfangen die Münchner Benfica. Torjäger Robert Lewandowski steht vor seinem 100. Einsatz im Bewerb, Trainer Julian Nagelsmann hofft nach seiner Corona-Erkrankung noch auf die Rückkehr. „Natürlich merkt man noch, dass etwas im Körper war, aber das ist auch normal“, sagte Nagelsmann am Montag. „Ich denke und hoffe, dass der Test morgen negativ sein wird, dann werde ich auch wieder dabei sein können.“ Im Parallelspiel gastiert der Dritte Barcelona (3 Punkte) in Kiew bei Dynamo (1).