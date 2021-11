Zlatan Ibrahimovic knackt den nächsten Rekord

Nach dem Motto: Ich bin schon so alt und immer noch so gut. Beim 2:1 des AC Mailand gegen die AS Rom war Ibrahimovic jedenfalls ein ständiger Unruheherd im Angriff und strahlte permanent Torgefahr aus.

Den Elfmeter zum zweiten Tor durch Frank Kessie holte er heraus, den Führungstreffer erzielte er gegen das Team von Startrainer Jose Mourinho zuvor per Freistoß selbst - und machte sein Jubiläum damit perfekt.