Die Bundesliga startet mit GAK gegen Salzburg und Rapid gegen Sturm

Die EM in Deutschland geht am Samstag in die entscheidenden Phase, und auch in der österreichischen Fußball-Bundesliga wird es allmählich wieder ernst. Am Freitag veröffentlichte die Liga den Spielplan. Und der hat es gleich in sich.

Hier der komplette Spielplan der Bundesliga Das erste Spiel der Saison wird in Graz angepfiffen, wenn Aufsteiger GAK am Freitag, 2. August Red Bull Salzburg empfängt. Der Schlager der Runde ist dann am Sonntag, wenn Rapid in der Cupfinal-Neuauflage Meister Sturm Graz empfängt. Das erste Wiener Derby zwischen Rapid und Austria ist in Runde 7 am 22. September.

Je nach Jahreszeit ist im Sommer am Samstag um 17:00 und 19.30 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr Anpfiff. Ab der 6. Runde wird am Samstag um 17 Uhr sowie Sonntag um 14:30 bzw. 17:00 Uhr gespielt.