Die Bayern wollen Alaba nicht abstellen

David Alaba wird das ÖFB-Team nächste Woche in der EM-Qualifikation gegen Israel und Slowenien (10. und 13. Oktober) nicht verstärken können. “ David hat einen Haarriss in der Rippe, er wird ausfallen und nicht abgestellt", verlautbarte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Samstagabend nach der 1:2-Niederlage gegen Hoffenheim.

Dies ist allerdings nicht ganz rechtens, wie auch Bayern-Trainer Niko Kovac weiß: “Ich war selbst Nationaltrainer und weiß wie es ist: Die Spieler müssen, wenn der Verband insistiert, vorstellig werden. Dort werden sie von den Verbandsärzten untersucht. Wenn das deckungsgleich ist mit dem, was wir diagnostiziert haben, ist es so, dass der Spieler vielleicht auch nicht zum Einsatz kommen kann.”

Eine Reaktion seitens des ÖFB gab es zunächst aber noch nicht. Alaba hatte sich am Dienstagabend in der Champions League beim 7:2-Sieg der Bayern bei Tottenham verletzt.