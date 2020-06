Die Anif-Lizenz geht an Red Bull

Ex-Teamspieler Rene Aufhauser wechselt vom LASK zu Anif. Obwohl: Ganz richtig ist das nicht. Denn der Klub, bei dem Aufhauser einen Einjahresvertrag unterzeichnet hat, soll kommende Saison als Red-Bull-Farmteam antreten – ob in der Ersten Liga oder in der Regionalliga West, ist offen.

In Salzburg ist es ein offenes Geheimnis: Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz wünscht sich ein Red-Bull-Team in der obersten, eines in der zweiten und eines in der dritten Leistungsstufe. Doch die Bundesliga-Statuten lassen das nicht zu. Die zweiten Teams der Bundesliga-Vereine dürfen seit 2010 nicht mehr in der Ersten Liga, der zweithöchsten Spielklasse, mitspielen. Vor zwei Jahren mussten die Red Bull Juniors in die Regionalliga West absteigen, obwohl man in der Saison 2009/’10 Sechster wurde.

Nun scheinen die Red-Bull-Verantwortlichen eine Hintertür gefunden zu haben, wie man diese Regelung umgehen kann: Der Konzern übernimmt die Regionalliga-Lizenz des bisherigen Kooperationsklubs Anif. Mit dieser kann man als eigenständiger Verein in die Bundesliga aufsteigen – nicht nur in die Erste Liga, sondern eigentlich sogar bis in die oberste Spielklasse.

Man halte sich mit dem möglichen Lizenztausch an alle Satzungen, hieß es am Mittwoch Abend in einer offiziellen Stellungnahme von Red Bull gegenüber der APA. Das Vorhaben müsse allerdings noch von der Anifer Generalversammlung abgesegnet werden.