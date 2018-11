Didi Kühbauers Optimismus: Die Grünen ohne rosarote Brille

Ausgehend von der Aussprache in Villarreal, als nach dem 0:5 der Trainer, Sportdirektor Bickel, Präsident Krammer und der Spielerrat mit den Führungsfiguren der verunsicherten Mannschaften bis drei Uhr früh im Hotel diskutiert haben, ist die gewünschte Wirkung eingetreten. „Wir haben jetzt ein gutes Gefühl und starken Zusammenhalt in der Mannschaft“, erläutert Andrija Pavlovic nach dem für ihn befreienden Doppelpack beim 3:0 in Wolfsberg.

Freilich kam bei Rapid in den vergangenen Saisonen allzu oft nach einem Aufwärtstrend ein plötzlicher Rückschlag, meist auswärts. Pavlovic kündigt für den Auftritt in Vorarlberg zumindest die richtige Einstellung an: „Wir legen den Fokus darauf wie auf ein Cupfinale, das gewonnen werden muss.“

Lob für Pavlovic

Von Kühbauer wird der Serbe gelobt: „Ein ausgefuchster Stürmer, der mit dem Ball per Du ist. Mit mehr Zeit bei der Mannschaft und der Fitness, die gerade zurückkommt, wird er uns noch mehr helfen.“ Als Alternativen kehren Alar und Berisha in den Matchkader zurück. Dafür muss Dibon (Gehirnerschütterung) ersetzt werden. Ljubicic ist noch angeschlagen.

Schauplatz St. Pölten

Eine unglaubliche Serie geht zu Ende: Nach neun Pflichtspielen ohne Änderung in der Startelf muss der LASK umstellen. Ohne Gelbsperre von Abwehrchef Trauner hätte Trainer Glasner am liebsten wohl noch bis Weihnachten auf sein Erfolgsteam gesetzt.

Eine ähnliche Serie schaffte Salzburg-Trainer Wiebach 1990 mit neun Ligaspielen ohne Änderung. Damals war die Rotation aber auch noch nicht erfunden.

Eine andere Serie könnte im Spitzenspiel der Runde fortgesetzt werden: Im Duell der beiden defensivstärksten Teams der Liga hat noch keines ein Gegentor per Kopf hinnehmen müssen.