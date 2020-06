Di Matteo: Krönung für den Jungtrainer

Nach nur vier Jahren steht Roberto Di Matteo ganz oben. Der 41-jährige Italiener, der in Schaffhausen in der Schweiz geboren wurde, ist erst seit 2008 Trainer. Seit Samstag darf er sich als erster Coach des FC Chelsea bezeichnen, der die Champions League gewonnen hat. Eine Ehre, die sogar einem Meister des Trainerfachs wie José Mourinho in London versagt geblieben ist.



Ob er in London bleibt, ist dennoch fraglich. Denn Di Matteo hat die "Blues" als Interimscoach (seit Anfang März) zum Triumph geführt. "Ich sehe kaum eine Chance für ihn, der offizielle Chef bei Chelsea zu werden und trotzdem seine jetzt erfolgreiche Art beizubehalten.



Der Druck wäre gewaltig. Und er müsste die Verjüngung des Teams durchsetzen, die er bisher noch hinausschieben konnte", sagt Paul Scharner. Der österreichische Teamspieler ist ein ehemaliger Schützling des Italo-Schweizers.