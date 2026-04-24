Nach Krimi: Lienhart verpasst Einzug ins DFB-Pokalfinale

Philipp Lienhart hat mit dem SC Freiburg den Einzug ins deutsche Pokalfinale verpasst. Die Breisgauer mussten sich im Halbfinal-Duell mit dem VfB Stuttgart am Donnerstag auswärts mit 1:2 nach Verlängerung (1:1, 1:0) geschlagen geben, nachdem sie bis zur 70. Minute voran gelegen waren. Tiago Tomas traf für den Titelverteidiger in der 119. Minute entscheidend per Ferse. Finalgegner der Stuttgarter am 23. Mai im Olympiastadion von Berlin ist Bayern München.

Nach einem mauen Beginn nahm die Partie nach dem 1:0 der Freiburger durch Maximilian Eggestein (28.) Fahrt auf. Stuttgart drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrmals an SC-Torhüter Florian Müller. Just nach einer guten Chance der Gäste auf das 2:0 fuhren die Stuttgarter einen perfekten Gegenstoß, den Deniz Undav zum Ausgleich (70.) vollendete. Lienhart hatte in der Abwehr danach mehrmals zu kämpfen. Der Niederösterreicher hatte auch Glück, als er eine Undav-Hereingabe an die eigene Stange lenkte.