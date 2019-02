DFB-Pokal: Dovedan lässt Teamspieler Dragovic alt aussehen

Heidenheim ist am Dienstag ins Viertelfinale des DFB-Pokal eingezogen. Der Zweitligist feierte einen überraschenden 2:1-Heimsieg über Bayer Leverkusen, wobei bei den Gastgebern Nikola Dovedan glänzte. Der frühere ÖFB-U21-Teamspieler erzielte in der 47. Minute das zwischenzeitliche 1:1, nachdem er Aleksandar Dragovic hatte schlecht aussehen lassen.

Leverkusen war in der 44. Minute durch Julian Brandt in Führung gegangen. Das Siegestor für Heidenheim erzielte Maurice Multhaup in der 72. Minute, Dragovic konnte den Schuss aus spitzem Winkel erst hinter der Linie klären. Neben dem Wiener spielte bei den Gästen auch Julian Baumgartlinger durch. Für den ÖFB-Kapitän war es der erste Einsatz unter Peter Bosz von Beginn an, Dragovic absolvierte sein erstes Pflichtspiel unter dem neuen Coach.

Auch ein weiterer Bundesliga-Club schied gegen einen Zweitligisten aus. Der Hamburger SV setzte sich vor eigenem Publikum gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0 durch. Georg Margreitter fehlte bei den Franken wegen einer Verletzung, Lukas Jäger saß auf der Bank.