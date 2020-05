Letzter Höhepunkt vor der Winterpause

Die Bundesliga ist bereits in der Winterpause, die am 18. Jänner endet. Für die Profis heißt es aber noch einmal, Schienbeinschützer rauf und rein in die Fußballschuhe. Die Achtelfinalspiele im Deutschen Cup wurden gestern mit den ersten vier Spielen eingeleitet. Der VfB Stuttgart sehnt den heutigen Abschlussball gegen den Zweitligisten 1. FC Köln herbei (20.30 Uhr/Sky).

Mit einem Erfolg im 28. Pflichtspiel dieser Saison können die Marathon-Schwaben vor eigenem Publikum den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals perfekt machen. Die Mannschaft der beiden Österreicher Martin Harnik und Raphael Holzhauser möchte damit auch unbedingt zumindest die Marke der Vorsaison erreichen. Im Februar war im Viertelfinale der Rekordmeister FC Bayern München (0:2) um einen Franck Ribéry in Überform allerdings eine Nummer zu groß gewesen.

Nach drei Siegen in Serie ging dem stark beanspruchten Aufgebot von Trainer Bruno Labbadia beim 1:3 in Mainz ein wenig die Luft aus. „ Köln hat als Zweitligist nichts zu verlieren“, warnt Labbadia. Mit einem Tadel würde sich der 46-Jährige wohl selbst im Falle eines unglücklichen Ausscheidens zurückhalten. „Es fällt mir schwer, meine Mannschaft zu kritisieren, weil sie schon seit langem am Limit spielt.“

Nach einem Marathon-Jahr stehen Borussia Dortmund und Hannover 96 im Pokalduell vor ihren Pflichtspielen 47 und 53. Die Statistik bei Titelverteidiger Dortmund spricht nicht für einen Erfolg im Achtelfinale: Der Titelverteidiger und dreimalige Cupgewinner verlor gegen die Niedersachsen alle vier bisherigen Duelle, darunter sämtliche drei Heimspiele.

Das will Jürgen Klopp dieses Mal ändern. Noch immer schwelgt der Dortmunder Trainer in Erinnerungen an das 5:2 im Endspiel 2012 gegen Bayern München: „Wir haben alle riesen Bock, so etwas wie in Berlin noch einmal zu erleben. Davon kann man nie genug kriegen. Einmal noch müssen wir alle Kräfte mobilisieren.“