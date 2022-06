DFB-Männer tragen EM-Trikots der Frauen beim nächsten Spiel

Die DFB-Männer laufen im Nations-League-Spiel gegen England in den Trikots der deutschen Fußballerinnen auf, um für deren bevorstehende EM auf der Insel zu werben. "Das ist wirklich eine coole Sache. Ich bin gespannt, ob den Männern die Trikots besser stehen als uns", sagte Teamspielerin Sara Doorsoun von Eintracht Frankfurt.

Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft in den Gruppenphase bei der EM, für die auch Österreich qualifiziert ist, vom 6. bis 31. Juli in England auf Dänemark, Spanien und Finnland. Die Männer-Mannschaft von Hansi Flick tritt an diesem Dienstag in München gegen den EM-Zweiten England an.