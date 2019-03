DFB-Elf unzufrieden: "Unentschieden gegen Serbien zu wenig"

So kritisch wie seine Spieler wollte Joachim Löw nach dem durchwachsenen Jahresauftakt nicht sein. Dem 1:1 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Serbien konnte der Bundestrainer trotz altbekannter Defizite in der Defensive wie bei der Chancenverwertung sogar manche positive Seiten abgewinnen. "Die Mentalität der Mannschaft, die so noch nicht zusammengespielt hat, war sehr gut", sagte Löw.

Nach dem Remis am Mittwochabend in Wolfsburg ging der Blick beim verjüngten DFB-Team praktisch sofort Richtung Prestige-Duell gegen die Niederlande. Am Sonntag soll in Amsterdam der Start in die EM-Qualifikation gelingen. Eine Erkenntnis für Löw war, dass es ohne die erfahrenen Spieler in Holland kaum reichen wird. "Einen Toni Kroos und diese Kräfte brauchen wir dann schon", betonte Löw. Man könne außerdem davon ausgehen, dass Kapitän Manuel Neuer gegen " Oranje" im Tor stehen werde.

Erst zwei Siege seit WM-Aus

Torschütze Leon Goretzka (69.) und Marco Reus, in der zweiten Spielhälfte die Garanten für das Unentschieden, zeigten sich indes unzufrieden. "Ein Unentschieden gegen Serbien ist für uns zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir mit mehr Tempo gespielt und viele Torchancen gehabt. Wir wissen, dass wir noch viel zu verbessern haben", sagte der Dortmunder Reus. In Amsterdam müsse man "eine andere Körpersprache auf dem Platz darlegen", forderte der 29-Jährige.