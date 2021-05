Nach dem enttäuschenden Auftritt bei der WM im Jahr 2018 hat sich Deutschland Teamchef Jogi Löw zur Verjüngung entschlossen. Im März 2019 hatte Löw bekannt gegeben, dass er Thomas Müller (Bayern), Mats Hummels (Dortmund) und Jérôme Boateng (Bayern) nicht mehr berücksichtigen werden. Sein 100. und bisher letztes Länderspiel hatte der heute 31 Jahre alte Müller im November 2018 in der Nations League gegen die Niederlande (2:2) bestritten.

Jetzt berichtet die Bild-Zeitung, dass Löw den 31-jährigen Angreifer Müller, der bei den Bayern eine sehr gute Saison gespielt hat, für die EM wieder ins Team berufen will. Gut eine Woche vor Bekanntgabe des EM-Kaders soll Löw schon bei Müller angerufen und dem FC-Bayern-Routinier signalisiert haben, dass er ihn zurückholen will. Eine Stellungnahme Löws dazu gab es nicht.

Frühe Kaderbekanntgabe

Der Teamchef wird seinen EM-Kader am 19. Mai bekanntgeben, obwohl erst am 1. Juni offiziell Nennschluss ist. Wegen Corona dürfen diesmal 26 Spieler nominiert werden - drei mehr als üblich. Löw berate sich zur Zeit mit seinem Trainerstab und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, hieß es in dem Bericht. Für Deutschland beginnt die EM am 15. Juni mit dem Spiel gegen Frankreich in München.