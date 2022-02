Deutschland: Zwei Legionäre treffen, Stranzl kritisiert Hütter

518 Minuten brauchte der VfB Stuttgart, um in der Bundesliga wieder zu treffen. Den Negativrekord beendete Verteidiger Anton in der 43. Minute gegen Frankfurt beim Tor zum 1:1. Einen zweiten Stuttgarter Treffer erzielte Sasa Kalajdzic. Der Wiener traf per Kopf zum 2:2 (70.), es war nicht nur sein erstes Saisontor nach langer Verletzungspause, sondern gar der erste Treffer seit Mai 2021.

Für einen Stuttgarter Punkt reichte es dennoch nicht. Die Mannschaft von Oliver Glasner feierte schließlich einen 3:2-Sieg und beendete damit selbst eine Negativserie von drei Spielen ohne Erfolg.