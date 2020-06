Deutschland pfeift auf die UEFA

Profischiedsrichter wird es in den deutschen Profiligen hingegen weiterhin nicht geben, obwohl die Bundesliga-Schiedsrichter von ihrem Hobby eigentlich leben könnten. Diese erhalten künftig in jeder Saison einen Grundlohn, der zwischen 15.000 (Zweitliga-Referees) und 40.000 Euro (FIFA-Elite-Schiedsrichter) liegt. Dazu kommen die Spielhonorare von 3800 Euro in der 1. Bundesliga sowie 2000 Euro in der 2. Bundesliga.