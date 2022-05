Deutschland: Hütter überholte seinen Frankfurt-Nachfolger Glasner

Leipzig leistete sich im Kampf um einen Platz in der Champions League nach der Niederlage gegen Union Berlin den nächsten Ausrutscher. Bei Mönchengladbach gab es ein 1:3. Trainer Tedesco hatte gegenüber dem Donnerstag-Spiel (1:0 gegen Glasgow Rangers im Europa-League-Semifinale) an fünf Stellen umgebaut. Klostermann, Halstenberg, Adams, Henrichs und Szoboszlai saßen auf der Bank.

Leipzig verlor im Champions-League-Kampf Boden

Gladbach-Trainer Adi Hütter änderte gegenüber dem 3:3 in Freiburg nur an einer Position die Startelf: Stindl ersetzte Plea, der zunächst auf der Bank Platz nimmt. Gar nicht im Kader war der verletzte Thuram. Schon nach 17 Minuten brachte Embolo Gladbach in Führung, Laimer hatte zuvor Stindl nicht richtige stören können. In der 36. Minute aber konnte Nkunku ausgleichen. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war Hofmann mit dem 2:1 der Mutmacher für die Gladbacher. Allerdings war die Rote Karte für Elvedi nach einer Notbremse ein herber Rückschlag nach etwas mehr als einer Stunde. Doch Leipzig konnte nicht ausgleichen, im Gegenteil: Hofmann erhöhte auf 3:1 (77.). Das sollte auch der Endstand sein.

Frankfurt patzte in Leverkusen

Leipzig bleibt damit auf Platz fünf hinter Freiburg und damit auf einem Europa-League-Platz. Gladbach hingegen machte einen Sprung auf Platz zehn. Damit überholte Adi Hütter seiner Frankfurt-Nachfolger Oliver Glasner. Denn für die Europacup-Helden gab es in Leverkusen nichts zu holten. Glasner hatte gegenüber dem Donnerstag die Mannschaft an acht Punkten verändert. Martin Hinteregger war wegen einer Erkältung gar nicht im Kader. Stefan Ilsanker verbrachte das Spiel trotz des großflächlichen Umbaus nur auf der Bank. Die Tore in der Partie des 32. Spieltags erzielten Paulinho in der 18. Minute und Patrik Schick (51.). Die Gastgeber festigten mit ihrem Sieg den dritten Tabellenplatz und halten damit Kurs auf die Champions League in der kommenden Saison. Für die Frankfurter steht an diesem Donnerstag das „Spiel der Spiele“ (Trainer Oliver Glasner) daheim gegen West Ham United an. Das Halbfinal-Hinspiel hatte die Eintracht 2:1 in London gewonnen.