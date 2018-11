Deutschland: Ein Fußballjahr wie eine Ohrfeige

Sechs Niederlagen in einem Kalenderjahr sind ein negatives Novum für die erfolgsverwöhnten Deutschen. 2018 habe sich für ihn wie eine „richtige Ohrfeige“ angefühlt, meinte Bundestrainer Joachim Löw, der für viele überraschend noch immer im Amt ist. Der ehemalige Coach des FC Tirol und der Wiener Austria trägt eine Mitschuld an der Krise der Nationalmannschaft, aber die Verantwortung für den Absturz ist auf viele Schultern verteilt. Eine Spurensuche nach den Gründen für den tiefen Fall des vierfachen Champions.

Der Bundestrainer

Joachim Löw sei nach dem WM-Titel 2014 unnahbar, stur und beinahe ein wenig arrogant geworden, lautete in den letzten Monaten ein Kritikpunkt. Der deutsche Erfolg beim Confederations Cup 2017 war der Selbstzufriedenheit nicht abträglich. Als die Deutschen in den Testspielen vor der WM bereits schlechte Leistungen boten, erkannte Löw die Zeichen der Zeit nicht und zog die falschen Schlüsse. „Wir haben alle geglaubt, das ist ein Selbstläufer“, kritisierte DFB-Teammanager Oliver Bierhoff.

Der Spielstil

Die Deutschen suchten ihr Heil im Offensivspiel und wollten die Gegner gerade bei der WM mit Kombinationsfußball in die Knie zwingen. Dadurch war die Löw-Elf zu berechenbar. „Mein größter Fehler war, dass ich geglaubt habe, wir kommen in Russland mit diesem dominanten Spiel, mit diesem Ballbesitz, zumindest durch die Vorrunde“, erklärt Löw, der in den jüngsten Partien in der Nations League von dieser Strategie Abstand nahm und nun auch auf Konterangriffe setzte.