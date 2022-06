Deutschland deklassiert Italien, England blamiert sich gegen Ungarn

In der Gruppe 4 verteidigten die Niederlande die Tabellenf├╝hrung mit einem 3:2 gegen Wales erfolgreich. In Rotterdam verspielte das Oranje-Team nach Treffern von Noa Lang (17.) und Cody Gakpo (23.) eine 2:0-F├╝hrung. Brennan Johnson (26.) verk├╝rzte auf 1:2, Gareth Bale traf per Elfmeter in der 92. Minute zum vermeintlichen Remis. Doch Memphis Depay (93.) schoss die Niederlande postwendend doch noch zum Sieg. Das direkte Duell um Rang zwei entschied Belgien f├╝r sich. Die Belgier gewannen in Warschau gegen Polen durch ein Tor von Michy Batshuayi (16.) mit 1:0.