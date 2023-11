Bayern München verlängert Vertrag mit Star-Torhüter Manuel Neuer

Manuel Neuer hütet zumindest bis Sommer 2025 das Tor beim FC Bayern München. Der deutsche Fußball-Rekordmeister verlängerte am Dienstag vorzeitig den Vertrag mit dem 37-jährigen Keeper. "Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit den Fans in den nächsten Jahren unsere großen Ziele erreichen können - und dazu gehört natürlich auch das Champions-League-Finale 2025 in München", erklärte Neuer.

