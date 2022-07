Ex-Fußball-Star Lehmann ging mit Kettensäge auf Nachbarhaus los

Der ehemalige deutsche Teamtormann Jens Lehmann lebt am Starnberger See. Jetzt stellte sein Nachbar eine Garage auf, der 52-jährige Ex-Kicker rastete aus, weil dadurch die Sicht von seinem Haus auf den See beeinträchtig werde.

Laut der Bild-Zeitung sollen beim ehemaligen Arsenal- und Schalke-Star am Montag die Sicherungen durchgebrannt sein. Er soll mit einer Kettensäge auf das Grundstück des Nachbarn eingedrungen sein, wo er einen Dachbalken der neuen Garage durchtrennte.

Um bei der Tat unerkannt zu bleiben, habe Lehmann gar das Kabel einer Überwachungskamera abgerissen. Dumm nur, dass die Kamera mit einer Batterie weiterlief und die Tat per Liveübertragung dem Garagen-Besitzer geschickt wurde.