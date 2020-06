Deutsche sind noch nicht durch

Zwei Spiele, zwei Siege, 3:1-Tore – eigentlich müsste Deutschland bei der EM 2012 schon fix im Viertelfinale stehen. So ist es allerdings nicht.

Dank des EM-Modus und der besonderen Konstellation nach zwei Spieltagen in Gruppe B können sich die Deutschen im abschließenden Gruppenspiel am Sonntag gegen Dänemark keine knappe Niederlage leisten, wenn im Parallelspiel Portugal die bisher noch punktlosen Niederländer besiegt.

In Bewerben der UEFA entscheidet nämlich anders als bei Turnieren der FIFA oder in der österreichischen Bundesliga bei Punktegleichheit nicht das Torverhältnis aus allen Spielen über die Platzierung, sondern das direkte Duell. So weit, so klar.

Wirklich kompliziert wird es aber, wenn drei Teams nach allen Spielen punktegleich sind. Dieser Fall könnte in der Deutschland-Gruppe eintreten.

Weil die Deutschen gegen Portugal nur 1:0 gewonnen haben, die Portugiesen hingegen gegen Dänemark 3:2 würden die Deutschen bei einem 0:1 oder 1:2 gegen Dänemark bei einem gleichzeitigen Portugal-Sieg ausscheiden. In diesem Fall würden für die Ermittlung der Platzierung die Siege gegen die Niederlande aus der Wertung fallen und nur mehr die direkten Duelle zählen. Jedes der drei Teams hätte dann je ein Spiel gewonnen, auch das Torverhältnis wäre ausgeglichen. Die Deutschen hätten aber weniger Tore geschossen als Dänemark und Portugal – was Platz drei ergibt.

Um sicher weiterzukommen, müssen die Deutschen punkten. Ein Remis hätte auch nach einem 2:2 gegen die Niederlande gereicht. Die Deutschen hätten dann fünf Punkte gehabt, Dänemark vier. Und auch Holland hätte nur auf vier kommen können. Trotz des 2:1 am Mittwoch könnten aber sechs Punkte nicht reichen – das ist höhere EURO-Mathematik.