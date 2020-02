Deutsche Bundesliga: Die Bayern sind wieder Erster

Haaland traf doppelt Indes gehen die Haaland-Festspiele in Deutschland weiter. Beim 5:0 gegen Union Berlin durfte der Winter-Neuzugang bei Borussia Dortmund erstmals von Beginn an spielen. Und wieder traf der ehemalige Salzburger Stürmer doppelt. Der 19-jährige Norweger erzielte das 2:0 (18.) und das 5:0 (76.). Es waren seine Tore sechs und sieben für die Dortmunder im erst dritten Spiel. Und das aus exakt sieben Torschüssen. Der BVB ist ebenfalls mit drei Siegen in das Jahr 2020 gestartet.

Salzburgs Europa-League-Gegner Eintracht Frankfurt schrammte knapp an der ersten Niederlage in der zweiten Saisonhälfte vorbei. Bei Abstiegskandidat Düsseldorf gelang Chandler erst in der 93. Minute der Ausgleich.